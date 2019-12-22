З наступного року у Збройних силах України військових усіх рівнів почнуть навчати англійської мови.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу Сергій Наєв у коментарі виданню “BBC Україна”.

За його словами, мова загалом йде про курси у вищих військових навчальних закладах.

“Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань”, – пояснив Наєв.

Він наголосив, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі.

“Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову”, – додав він.