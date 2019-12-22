Про це повідомив заступник начальника Генштабу Сергій Наєв у коментарі виданню “BBC Україна”.
За його словами, мова загалом йде про курси у вищих військових навчальних закладах.
“Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань”, – пояснив Наєв.
Він наголосив, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі.
“Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову”, – додав він.
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