Виробник алкоголю Diageo з 2021 року почне випускати шотландський віскі Johnnie Walker в пляшках, виготовлених на основі целюлози.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, компанія планує скоротити кількість пластикових відходів.

Нова пляшка, розроблена у співпраці з компанією Pilot Lite, буде виготовлена з деревної маси, яка відповідає стандартам якості харчових продуктів і повністю придатна для вторинної переробки.

За даними The Guardian, першу партію віскі в “паперових” пляшках продаватимуть тільки на одному ринку. Але де саме наразі невідомо. У разі успішного запуску напій в новій пляшці поширять по всьому світу.