Про це повідомляє Reuters.
Таким чином, компанія планує скоротити кількість пластикових відходів.
Нова пляшка, розроблена у співпраці з компанією Pilot Lite, буде виготовлена з деревної маси, яка відповідає стандартам якості харчових продуктів і повністю придатна для вторинної переробки.
За даними The Guardian, першу партію віскі в “паперових” пляшках продаватимуть тільки на одному ринку. Але де саме наразі невідомо. У разі успішного запуску напій в новій пляшці поширять по всьому світу.
- Букінгемський палац випустив свій власний джин з інгредієнтами з саду королеви Єлизавети.