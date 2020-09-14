Про це на брифінгу повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
“Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, з математики. Це нововведення”, — сказала вона.
Вакуленко нагадала, що раніше випускники мали можливість обирати з-поміж математики та історії України. Тепер вони обиратимуть між історією та іноземною мовою.
Також максимальну кількість предметів, які учасники ЗНО можуть складати, було збільшено з 4 до 5.
При цьому обов’язкових 4:
- українська мова та література;
- математика;
- історія Україна або іноземна мова;
- інший з навчальних предметів.
- Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 2020-2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні.
- В червні 2020 року в МОН анонсували, що ЗНО з математики стане обов’язковим.