Вже з 2021 року випускники українських шкіл матимуть здавати ЗНО з 2 обов'язкових предметів — української мови та літератури та математики.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

“Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, з математики. Це нововведення”, — сказала вона.

Вакуленко нагадала, що раніше випускники мали можливість обирати з-поміж математики та історії України. Тепер вони обиратимуть між історією та іноземною мовою.

Також максимальну кількість предметів, які учасники ЗНО можуть складати, було збільшено з 4 до 5.

При цьому обов’язкових 4:

українська мова та література;

математика;

історія Україна або іноземна мова;

інший з навчальних предметів.