З 2022 року в Національний календар щеплень планується включити вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Незважаючи на пандемію, ми вживаємо всіх заходів для додаткового розширення календаря щеплень і розширення переліку інфекційних захворювань, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що в червні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я включити в Національний календар щеплень вакцину проти пневмококової інфекції.

“31 липня оперативний штаб МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям розглянув вказану пропозицію, а також розглянув звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів і включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції”, – розповів Ляшко.

За його словами, така вакцинація буде проводитися тричі: перші два щеплення – в перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя. “Ми визначили вікову групу, ми визначили коефіцієнт охоплення. І зараз будемо проводити переговори з Міністерством фінансів України для того, щоб включити до державного бюджету кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена в Національний календар щеплень. І почнемо вакцинувати, починаючи з січня 2022 року”, – наголосив Ляшко.

Він також поінформував, що в Україні спостерігається істотне зниження рівня вакцинації з початку року. Найбільш критична ситуація – в Дніпропетровській області (там у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року показники знизилися на 47 %). Також погана ситуація в Житомирській, Київській, Хмельницькій, Харківській областях.

“Все це може призвести до того, що у нас поряд з коронавірусною хворобою будуть реєструватися спалахи вакцинокерованих інфекцій”, – заявив Ляшко і закликав українців вакцинуватися.

(На відео – з 19:40 й 27:20)

ДОВІДКА. Пневмококова інфекція – комплекс захворювань, що викликаються бактерією Streptococcus pneumoniae (пневмокок): пневмококова пневмонія, гострий середній отит, гнійний пневмококовий менінгіт, плеврити, артрити.

Дана інфекція, як правило, є ускладненням інших інфекцій (прикладом цього є пневмококова пневмонія після перенесеного грипу або кору, запалення середнього вуха (отит) у дітей, після або на фоні будь-респіраторної вірусної інфекції).

Пневмококова інфекція найбільш типова для маленьких дітей і літніх людей. Бактерія передається головним чином повітряно-крапельним шляхом.

Як відзначають у Всесвітній організації охорони здоров’я, пневмококова інфекція є поширеною причиною захворюваності і смертності в усьому світі, хоча ці показники вищі в країнах, що розвиваються, ніж у промислово розвинених країнах (більшість випадків смерті зафіксовано в країнах Африки на південь від Сахари й Азії). ВООЗ рекомендує включити вакцини від цієї інфекції в програми імунізації дітей у всьому світі.