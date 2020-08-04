Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Незважаючи на пандемію, ми вживаємо всіх заходів для додаткового розширення календаря щеплень і розширення переліку інфекційних захворювань, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики”, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що в червні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров’я включити в Національний календар щеплень вакцину проти пневмококової інфекції.
“31 липня оперативний штаб МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям розглянув вказану пропозицію, а також розглянув звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів і включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції”, – розповів Ляшко.
За його словами, така вакцинація буде проводитися тричі: перші два щеплення – в перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя.
“Ми визначили вікову групу, ми визначили коефіцієнт охоплення. І зараз будемо проводити переговори з Міністерством фінансів України для того, щоб включити до державного бюджету кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена в Національний календар щеплень. І почнемо вакцинувати, починаючи з січня 2022 року”, – наголосив Ляшко.
Він також поінформував, що в Україні спостерігається істотне зниження рівня вакцинації з початку року. Найбільш критична ситуація – в Дніпропетровській області (там у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року показники знизилися на 47 %). Також погана ситуація в Житомирській, Київській, Хмельницькій, Харківській областях.
“Все це може призвести до того, що у нас поряд з коронавірусною хворобою будуть реєструватися спалахи вакцинокерованих інфекцій”, – заявив Ляшко і закликав українців вакцинуватися.
(На відео – з 19:40 й 27:20)
ДОВІДКА. Пневмококова інфекція – комплекс захворювань, що викликаються бактерією Streptococcus pneumoniae (пневмокок): пневмококова пневмонія, гострий середній отит, гнійний пневмококовий менінгіт, плеврити, артрити.
Дана інфекція, як правило, є ускладненням інших інфекцій (прикладом цього є пневмококова пневмонія після перенесеного грипу або кору, запалення середнього вуха (отит) у дітей, після або на фоні будь-респіраторної вірусної інфекції).
Пневмококова інфекція найбільш типова для маленьких дітей і літніх людей. Бактерія передається головним чином повітряно-крапельним шляхом.
Як відзначають у Всесвітній організації охорони здоров’я, пневмококова інфекція є поширеною причиною захворюваності і смертності в усьому світі, хоча ці показники вищі в країнах, що розвиваються, ніж у промислово розвинених країнах (більшість випадків смерті зафіксовано в країнах Африки на південь від Сахари й Азії). ВООЗ рекомендує включити вакцини від цієї інфекції в програми імунізації дітей у всьому світі.
- Україна зможе отримати близько 8 млн доз вакцини від коронавірусу COVID-19 з наступного року.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.