Кабінет Міністрів України схвалив сьогодні постанову, яка передбачає підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, підвищення має відбутися з 1 січня 2022 року.

“Сьогодні ухвалимо постанову, яка збільшить допомогу деяким категоріям громадян. Зокрема, з 1 січня 2022 року передбачається підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Передбачається призначення державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу”, – зазначив очільник уряду під час засідання.

Як уточнили в пресслужбі Міністерства соціальної політики України, ухваленою сьогодні постановою передбачено:

1. Підвищити з 1 січня 2022 року розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку:

• з 1934 грн до 4 200 грн для дітей віком до 6 років;

• до 5 236 грн для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 грудня 2021 року).

2. Призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати їм підходящої роботи (або таку особу направлено на професійне навчання).

3. Надавати державну соцдопомогу особам, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу.

4. Призначати державну соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, другого житла.

5. Призначати соціальну стипендію дітям померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни:

• студентам закладів фахової передвищої освіти – 890 грн;

• студентам закладів вищої освіти – 1180 грн.

(На відео – з 12:20)