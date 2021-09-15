Повноважний представник уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський заявив, що Польща відмовиться від російського газу з 2023 року.

Про це пише видання Euractiv.

Наїмський висловив надію на те, що газопровід Baltic Pipe буде повністю введений в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року.

“Ми не будемо продовжувати контракт з російським “Газпромом”, – додав він на пресконференції.

Польща знаходиться в процесі диверсифікації джерел енергії. Газифікація – важливий процес, що обмежує залежність країни від вугілля. “Обсяг газу, який ми будемо використовувати в Польщі, виросте приблизно на 50% до 2030 року або невдовзі після цього”, – додав Наїмський.

За його словами, оскільки польська компанія Gaz-System будує міжмережеві з’єднання в сусідні країни, це дозволить імпортувати “весь необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, крім Росії”.

Baltic Pipe – це проєкт газопроводу, що з’єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Після введення в експлуатацію потужність з транспортування газу складе 10 мільярдів кубометрів на рік.

Наїмський пояснив, що затримки в будівництві були пов’язані з певними екологічними питаннями.

10 вересня у російському “Газпромі” повідомили, що будівництво російського газопроводу “Північний потік – 2” повністю завершено.

На початковій стадії будівництва планувалося, що газопровід побудуть не пізніше кінця 2019 року. Однак перша проблема в процесі будівництва була пов’язана з Данією. Влада країни не дала дозволу на прокладку трубопроводу через свою економічну зону.

Коли трубопровід був готовий на 93,5%, до гри долучилися США. Країна ввела санкції проти російських компаній, які займалися будівництвом. Європейські учасники одразу відмовились допомагати Росії в будівництві.

Відновити будівництво вдалося лише наприкінці січня 2021 року, по суті, після інавгурації Джо Байдена президентом США.

Через “Північний потік – 2” щороку можна буде транспортувати 55 мільярдів кубічних метрів газу.