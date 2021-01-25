З 1 січня 2025 року українська мова стане обов’язковою мовою при складанні незалежного оцінювання. Наразі мову іспиту для вступу до вишів можна обирати.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, зараз ЗНО потерпає від різноманітних атак.

“З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання – один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО”, – зазначає Тарас Кремінь.

Крім того, велике значення має і якість викладання, якість тестів самого ЗНО.

“Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими”, – зауважив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що в Україні 19 січня завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Для участі можна обрати лише один предмет, тест відбудеться 10 квітня. Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195–255 гривень.

Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 1 лютого до 5 березня включно.