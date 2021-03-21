Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

“В Київській області стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. За 18 березня маємо “антирекорд” – захворіли 1134 мешканці. 27 людей, на жаль, померли”, – зазначив очільник КОДА Василь Володін.

За його словами, значно збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Проте місця в лікарнях області ще є в достатній кількості.

“Медзаклади завантажені на 54,3%. Вільних ліжок підключених до кисню – 1199, або 43,3%. Перепрофілюємо додаткові лікарні. До вже наявних 27-ми, додаємо сьогодні і протягом вихідних ще три – в Обухівському, Вишгородському і Бучанському районах. Протягом тижня на 150 одиниць збільшили ліжковий фонд, наразі він складає 3172 ліжок”, – повідомив Василь Володін.

Отже обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала наступні обмеження:

Заборона перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, в трамваях та тролейбусах в кількості понад 50 % місць для сидіння

Проведення релігійних богослужінь дозволено за умови забезпечення площі приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

Заборонено відвідувати бари, ресторани, кафе тощо, крім адресної доставки та замовлень на виніс;

Заборонено роботу торговельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів;

Дозволено роботу магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами;

Реалізація непродовольчої групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки та замовлень на винос;

Заборонено роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів, басейнів, спортивних заходів.

Окрім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів. Вони можуть проводитися без глядачів та за умови дотримання учасниками санітарних і протиепідемічних заходів

Обмежено роботу ресторанів у готелях;

Заборонено діяльність непродовольчих ринків/павільйонів та ярмарків;

Учні всіх закладів освіти області, окрім садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів після канікул навчатимуться дистанційно.

Обмежено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають громадяни похилого віку. Установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям чи особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.