Про це йдеться на урядовому сайті Литви.

Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у єдиного її імпортера в країнах Балтії, групи Inter RAO.

“Це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на її шляху до енергетичної незалежності, але це також вираз нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину”, – сказав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.

Він також наголосив, що повної енергетичної незалежності Литва досягне тоді, коли успішно завершить синхронізацію, а свої потреби в електриці покриє за рахунок місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.

Потреби Литви в газі забезпечуються за рахунок терміналу СПГ у Клайпеді, куди поставляють газ із США, в електриці – коштом місцевої електрики та імпорту з країн ЄС через наявні з’єднання зі Швецією, Латвією та Польщею, завод Orlen Lietuva відмовився від російського газу місяць тому.