Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантинних обмежень, але карантин скасовано не буде.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Шмигаля, зараз Україна знаходиться фактично на так званому плато захворюваності, коли щоденна кількість захворілих приблизно на одному рівні, але кількість тих, хто одужав збільшується.

Він зазначив, що сьогодні рекордна кількість тих, хто одужав, – 343 чоловік. При цьому, цей показник поки що не перевищує кількості захворілих за добу.

“Ця помірна статистика – це результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу. Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм, з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень. Ми працюємо над цим спільно з Міністерством охорони здоров’я, з головним державним епідеміологічним лікарем , з іншими міністерствами та міністрами. Але це ще не означатиме повне скасування карантину. Підкреслюємо це”, – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, план прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На другому з них планується відновити роботу випускних класів шкіл та підготовку до ЗНО. Відкрити кінотеатри під відкритим небом, готелі і спортивні зали. А також дозволити спортивні змагання без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 людей.