У Тернополі з 22 вересня відновлюється обов’язкове дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

21 вересня у Тернополі в онлайн режимі відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Під час засідання заслухано інформацію епідеміологів щодо актуальної ситуації із захворюваністю на COVID-19 в регіоні, за результатами якої було прийнято ряд рішень щодо встановлення на території Тернопільської міської територіальної громади додаткових карантинних обмежень.

Відтак серед головних рішень, які набирають чинності з 22 вересня 2022 року: забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах тощо. Забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах з використанням засобів індивідуального захисту.

Крім того, з 22 вересня необхідно здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках , респіраторах. А також здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту, задіяного до перевезень пасажирів.

У Тернопільській міській раді наголосили, що з 22 вересня під час богослужінь у храмах необхідно буде дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог, згідно з вимогами чинного законодавства. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції літургійного посуду.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за період з 12 вересня по 18 вересня в Україні зафіксовано 36 683 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 5628, медпрацівників – 869. Натомість 62 617 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 32,3% становлять перші дози, 7,9% – другі дози, 57,1% – перші бустерні дози, 2,6% – другі бустерні дози.