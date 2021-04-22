З 24 до 29 квітня 2021 року відбудеться міжнародний фестиваль фізичного театру Mime Wave Festival. Цього разу - онлайн!

У програмі фестивалю:

– Бесіди з професіоналами з Нідерландів, Швеції, України, Польщі. – Зустрічі задля нетворкінгу та обміну інформацією.

– Перегляд відео-версії вистав і каталогів учасників.

– Майстер класи.

З нетерпінням чекаємо на можливість зібратися знову фізично (тримаємо пальці за наступний рік!). Цього року учасники програми та глядачі можуть приєднатись до фестивалю Mime Wave 2021 онлайн.

Запрошуємо до участі: театри, колективи, акторів, перформерів, режисерів, що працюють в напрямку фізичного театру, міми, пантоміми, театри руху.

Відбувся Open Call для учасників фестивалю. Наразі до програми проєкту приєднались 38 митців та колективів з Фінляндії, Німеччини, Бразилії, США, Аргентини, Латвії, Індії, Франції, Польщі, Індонезії, Еквадору, Ірану, Колумбії, Вірменії, Тайваню та 15 учасників з України (дивіться на фото знизу).

Для того, щоб стати ГЛЯДАЧЕМ, переходьте за посиланням (реєстрація обов’язкова):

http://www.mimewave.com/festival/attend_en.html

Mime Wave завжди шукає таланти і нові знайомства для співпраці!

ПРО MIME WAVE FESTIVAL

Влітку 2019 року театральна діячка, перформерка та викладачка Анастасія Любченко втілила в життя свою амбітну мрію – вона створила Mime Wave Festival, міжнародний фестиваль фізичного театру. Це платформа для навчання, обміну досвідом та виступів для всіх, хто цікавиться фізичним та незалежним театром. Платформа, яка відкрила нові можливості для митців та мисткинь щонайменше з 10 країн світу.

Фестиваль 2019 року відбувся у Києві (Україна) з програмою двотижневих майстер-класів, вистав, лекцій та унікальним інтенсивним курсом театрального менеджменту.

Натисніть тут, щоб подивитися фото:

https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/with/72157709212342177

Відео трейлер 2019 року: https://youtu.be/MFq5b0aFMu0

Відео трейлер 2021 року: https://www.youtube.com/watch?v=JkWu2fAcrwM

Офіційний сайт: https://www.mimewave.com/festival

Facebook: https://www.facebook.com/mimewavefestival

Instagram: https://www.instagram.com/mimewavefestival/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCY3OraMAWVQ67p79No3IseA