Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Протягом останніх місяців кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. За оцінкою розвідки, зараз російські літаки виконують в середньому десятки місій на день. Ще у березні 2022 року РФ виконувала 300 місій, що є високим показником.
З початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила понад 60 літаків. Серед них – винищувачі-бомбардувальники Су-24М FENCER і штурмовики Су-25 FROGFOOT, збиті українськими захисниками минулого тижня.
У британській розвідці припускають, що зменшення кількості вильотів може бути наслідком постійної високої загрози з боку української ППО, обмеження годин польоту російських літаків та погіршення погоди. Оскільки російська тактика наземного нападу значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські воєнно-повітряні сили, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду.
- Згідно з повідомленнями українських офіційних осіб, українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу.
- Розпочалася двісті вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.