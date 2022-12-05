Під час широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 60 літаків і змушена була зменшити кількість воєнних операцій у повітрі.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Протягом останніх місяців кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. За оцінкою розвідки, зараз російські літаки виконують в середньому десятки місій на день. Ще у березні 2022 року РФ виконувала 300 місій, що є високим показником.

З початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила понад 60 літаків. Серед них – винищувачі-бомбардувальники Су-24М FENCER і штурмовики Су-25 FROGFOOT, збиті українськими захисниками минулого тижня.

У британській розвідці припускають, що зменшення кількості вильотів може бути наслідком постійної високої загрози з боку української ППО, обмеження годин польоту російських літаків та погіршення погоди. Оскільки російська тактика наземного нападу значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські воєнно-повітряні сили, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду.