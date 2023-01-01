Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, попри війну та наслідки від неї Україні вдалося “втримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сферах”. Також уряду вдалося профінансувати всі ключові видатки бюджету.

З 24 лютого до бюджету було залучено 31,2 мільярда доларів від партнерів, з яких 45% – грантові кошти. Здебільшого кошти виділяли на гуманітарні та військові потреби, зокрема речі першої потреби, зброю, боєприпаси, військову амуніцію, допомогу агро- та енергетичному секторам, допомогу бюджету тощо.

“Міжнародна підтримка стала надзвичайно важливою. Водночас потрібно розуміти, що 2/3 всіх коштів, які ми отримали в бюджет – це був наш внутрішній ресурс. Сплата кожним із нас податків, мит, купівля облігацій. Саме тому з перших днів війни ми робили все, аби підтримати приватний сектор. Ми ввели податкові, регуляторні, кредитні пільги. Запускали нові програми підтримки бізнесу, допомагали з релокацією, допомагали з логістикою”, – сказав очільник уряду.

З моменту вторгнення релоковано понад 700 підприємств. Також завдяки успішним перемовинам вдалося відтермінувати всі платежі за зовнішнім боргом на два роки. На сьогодні до мобілізаційних завдань залучено 28 тисяч українських підприємств. Денис Шмигаль заявив, що бізнес продемонстрував “неймовірний адаптизм, патріотизм і соціальну відповідальність”.

Україна очікує від партнерів підтримки енергосистеми щонайменше на 1,5 млрд доларів. Нині в Україну прибули або ще прямують сотні вантажів обладнання з усього світу.

В Урядовому порталі зазначили, що на 2023 рік пріорітетним завданням буде продовження співпраці з міжнародними партнерами стосовно залучення додаткових коштів для фінансування бюджету у 2023 році. Йдеться про обсяг 38 млрд доларів, зокрема від США – 10 млрд доларів та від ЄС – 18 млрд євро (макрофін) та інших.

Також навесні очікується запуск програми співпраці з МВФ (Upper-Credit Tranche), що передбачає залучення фінансування для потреб бюджету. Крім того, зазначено про вчасне фінансування всіх пріоритетних видатків і створення умов для стабільної роботи податкових та митних органів, казначейської служби.