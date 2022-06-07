Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Загалом, станом на 7 червня 2022 року, від злочинних дій російських окупантів в Україні, постраждало 730 дітей. За наявними офіційними даними, з них 467 отримали поранення, а 263 – загинули.

Водночас у генпрокуратурі наголосили, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з встановлення даних у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Кількість постраждалих дітей по областях:

  • Донецька – 190
  • Київська – 116
  • Харківська – 112
  • Чернігівська – 68
  • Луганська – 53
  • Херсонська – 52
  • Миколаївська – 47
  • Запорізька – 29
  • Сумська – 17
  • м. Київ – 16
  • Житомирська – 15

3 червня у Маріуполі двоє осіб загинуло унаслідок вибуху на міні. Один з загиблих – 8-річний хлопчик.