З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, солдати з РФ вбили 263 українських дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Загалом, станом на 7 червня 2022 року, від злочинних дій російських окупантів в Україні, постраждало 730 дітей. За наявними офіційними даними, з них 467 отримали поранення, а 263 – загинули.

Водночас у генпрокуратурі наголосили, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з встановлення даних у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Кількість постраждалих дітей по областях:

Донецька – 190

Київська – 116

Харківська – 112

Чернігівська – 68

Луганська – 53

Херсонська – 52

Миколаївська – 47

Запорізька – 29

Сумська – 17

м. Київ – 16

Житомирська – 15

3 червня у Маріуполі двоє осіб загинуло унаслідок вибуху на міні. Один з загиблих – 8-річний хлопчик.