Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Загалом, станом на 7 червня 2022 року, від злочинних дій російських окупантів в Україні, постраждало 730 дітей. За наявними офіційними даними, з них 467 отримали поранення, а 263 – загинули.
Водночас у генпрокуратурі наголосили, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з встановлення даних у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Кількість постраждалих дітей по областях:
- Донецька – 190
- Київська – 116
- Харківська – 112
- Чернігівська – 68
- Луганська – 53
- Херсонська – 52
- Миколаївська – 47
- Запорізька – 29
- Сумська – 17
- м. Київ – 16
- Житомирська – 15
3 червня у Маріуполі двоє осіб загинуло унаслідок вибуху на міні. Один з загиблих – 8-річний хлопчик.
- Нагадаємо, Instagram запустив систему пошуку AMBER Alerts для того, щоб люди могли бачити та ділитися повідомленнями про зниклих дітей у їхньому регіоні.
- Також 1 червня, у День захисту дітей, на площі Ринок у Львові виставили порожні шкільні автобуси. Таким чином місто вшанувало пам’ять 243 дітей (на той день), що загинули від дій російських окупантів.