Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
”За результатами Державна комісія вирішила встановити: – з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки”, – йдеться в повідомленні.
Які обмеження діятимуть?
Відтак на території Сумської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:
- забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;
- забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.
Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів
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Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).
- Нагадаємо, з 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
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