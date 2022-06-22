Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Сьогодні, 22 червня, Україна підписала угоду з Національним банком Швейцарії. Саме тому вже з 27 червня громадяни України зможуть здійснити обмін готівкової гривні на швейцарські франки.
Такий обмін зможуть робити лише повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна буде у сумі до 10 000 грн на особу.
З процесами обміну допомагатимуть банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня з’являтиметься інформація про обмінний курс.
“Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли внутрішньо переміщених осіб з України”, – зазначив Кирило Шевченко.
Також він наголосив, що це – не остання угода і держава продовжує працювати заради підтримки українців, які виїхали за кордон.
- Нагадаємо, що 10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про запровадження нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.
- Також раніше повідомлялося, що Уряд Швейцарії заморозив активи Росії на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків, що складає 6 мільярдів доларів.
- З кінця лютого щонайменше 480 українських сімей із дітьми та 180 одиноких дорослих у Великій Британії стали безпритульними.
- За оцінками Організації Об’єднаних Націй, 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.