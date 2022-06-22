Зображення: facebook/Кирило Шевченко

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Сьогодні, 22 червня, Україна підписала угоду з Національним банком Швейцарії. Саме тому вже з 27 червня громадяни України зможуть здійснити обмін готівкової гривні на швейцарські франки.

Такий обмін зможуть робити лише повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна буде у сумі до 10 000 грн на особу.

З процесами обміну допомагатимуть банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня з’являтиметься інформація про обмінний курс.

“Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли внутрішньо переміщених осіб з України”, – зазначив Кирило Шевченко.

Також він наголосив, що  це – не остання угода і держава продовжує працювати заради підтримки українців, які виїхали за кордон.