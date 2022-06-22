Вже 27 червня українці, які через повномасштабне вторгнення РФ на територію України змушені були виїхати до Швейцарії, зможуть обміняти гривні на швейцарські франки.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Сьогодні, 22 червня, Україна підписала угоду з Національним банком Швейцарії. Саме тому вже з 27 червня громадяни України зможуть здійснити обмін готівкової гривні на швейцарські франки.

Такий обмін зможуть робити лише повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна буде у сумі до 10 000 грн на особу.

З процесами обміну допомагатимуть банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня з’являтиметься інформація про обмінний курс.

“Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли внутрішньо переміщених осіб з України”, – зазначив Кирило Шевченко.

Також він наголосив, що це – не остання угода і держава продовжує працювати заради підтримки українців, які виїхали за кордон.