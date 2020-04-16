Про це повідомляє Reuters.
Міністр охорони здоров’я країни Ален Берсет зазначив, що вихід відбудеться в три етапи.
За його словами, компаніям, що надають персональні послуги, таким як перукарні, буде дозволено повернутися на роботу з 27 квітня. При цьому, кількість клієнтів, яким буде дозволено перебувати в їх приміщеннях, буде обмежена.
Якщо через два – три тижні епідеміологічна ситуація не погіршиться, то школи відкриються 11 травня.
Зазначається, що бари і ресторани будуть закриті, щонайменше, до 8 червня, відкривати їх будуть на третьому етапі.
Відносно відновлення масових заходів, таких як концерти або футбольні матчі, наразі нічого не відомо.
Спалах COVID-19 забрав 973 життя в Швейцарії, хоча в останні дні кількість позитивних тестів зменшилася.
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