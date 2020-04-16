З 27 квітня Швейцарія почне поетапно виходити з карантину, який було введено, щоб уникнути масштабного поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоров’я країни Ален Берсет зазначив, що вихід відбудеться в три етапи.

За його словами, компаніям, що надають персональні послуги, таким як перукарні, буде дозволено повернутися на роботу з 27 квітня. При цьому, кількість клієнтів, яким буде дозволено перебувати в їх приміщеннях, буде обмежена.

Якщо через два – три тижні епідеміологічна ситуація не погіршиться, то школи відкриються 11 травня.

Зазначається, що бари і ресторани будуть закриті, щонайменше, до 8 червня, відкривати їх будуть на третьому етапі.

Відносно відновлення масових заходів, таких як концерти або футбольні матчі, наразі нічого не відомо.

Спалах COVID-19 забрав 973 життя в Швейцарії, хоча в останні дні кількість позитивних тестів зменшилася.