З 00:00 суботи, 29 серпня, припиниться дія розпорядження Кабінету Міністрів про припинення роботи пунктів пропуску на межі з окупованим Кримом.

Про це повідомили у представництві президента у АРК.

“Згідно з рішенням Кабінету міністрів України 26 серпня 2020 року, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію Розпорядження №979 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″ від 8 серпня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Деталі щодо процедури перетину контрольних пунктів в’їзду та виїзду на адміністративній межі з окупованим Кримом обіцяють опублікувати згодом.