Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E погодила відновлення експорту української електроенергії до ЄС з 30 червня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

27 червня оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи ENTSO-E визнали, що “Укренерго” разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі необхідні технічні передумови для відновлення експорту електроенергії до ЄС.

На першому етапі доступна пропускна спроможність міждержавних перетинів розподілятиметься лише на добових аукціонах і буде обмежена обсягом до 100 МВт. А також підлягатиме щоденному аналізу. Наразі розподіляються лише перетини у напрямку Румунії.

“Виконання вимог ENTSO-E для відкриття експорту могло зайняти близько року, але, як і нашу синхронізацію, нам вдалося це зробити неймовірно швидко. Тому сьогодні “Укренерго” та інші європейські ОСП можуть говорити про велику енергетичну перемогу”, – заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

У ENTSO-E наголосили, що відновлення міждержавної торгівлі електроенергією, менш ніж через чотири місяці після екстреної синхронізації, демонструє рішучу відданість європейських операторів передачі підтримці України у відновленні її енергосистеми.

Нагадаємо, що українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня 2022 року. А вже з 30 березня було відновлено експорт електроенергії з України до Польщі, у травні – до Молдови.

7 червня 2022 року європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E погодилася покроково відновлювати експорт української електроенергії в Європу та визначила ключові передумови для початку цього процесу.

Довідка. ENTSO-E – європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту. Організація створена у липні 2009 року. Станом на 2021 р. мережа у своїй структурі має 5 галузевих груп, які координують забезпечення безпечної та оптимальної роботи мережі Європи в реальному часі, підтримує та розробляє комунікаційну інфраструктуру, забезпечує координацію захисту критичної інфраструктури, розробляє правила координації, веде класифікацію та оцінку ризиків, займається плануванням та стратегіями розвитку.