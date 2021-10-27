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З 30 жовтня у червону зону карантину потраплять ще 7 областей України

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у ще семи областях України.

Середа, 27 жовтня 2021, 10:43

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей“, – наголосив міністр.

Які обмеження діятимуть?

Відтак на території вищевказаних областей діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

  • забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;
  • забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів

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Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки будуть дозволені  лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

  • Нагадаємо, з 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
  • 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
  • 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
  • 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
  • 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
  • Прем’єр Денис Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії. Однак Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.

 

Теги: адаптивний карантин, Житомирська область, Івано-Франківська область, карантин, Київська область, Луганськая область, Львівська область, Хмельницька область, червона зона, Чернігівська область

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