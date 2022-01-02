Починаючи з 4 січня, компанія припинить підтримку своїх класичних пристроїв під керуванням ОС BlackBerry 10, 7.1 і раніше. Це означає, що всі його старі пристрої, які не працюють на програмному забезпеченні Android, більше не зможуть використовувати дані, надсилати текстові повідомлення, отримувати доступ до Інтернету або здійснювати дзвінки.

Про це повідомляє видання CNN Business.

Хоча більшість користувачів мобільних пристроїв вже давно не користуються BlackBerry, остання версія операційної системи якої була запущена у 2013 році, припинення підтримки телефонів означає кінець того, що колись вважалося передовою технологією.

Старі мобільні телефони BlackBerry з фізичною клавіатурою кінця 1990-х і початку 2000-х колись були настільки популярні, що їх прозвали “CrackBerries”.

Клавіатура подобалася тим, хто шукав можливість працювати поза офісом з деякими інструментами, які вони використовували на настільному комп’ютері.

Пристрої стали символом статусу та невіддільною частиною образу для людей на Волл-стріт частково завдяки своїй чудовій репутації в галузі безпеки. Ними користувалися Кім Кардашьян і колишній президент США Барак Обама. На піку свого розвитку у 2012 році BlackBerry мала понад 80 мільйонів активних користувачів.

Компанія розпочала активну діяльність у 1996 році, і з того часу була символом передових технологій у своїй галузі. Однак, революція у технологіях сенсорних екранів iPhone від Apple у 2007 році призвела до того, що попит на BlackBerry різко упав. Компанія спробувала створювати сенсорні екрани та моделі висувної клавіатури, але це принесло мало успіху. Згодом компанія розробила кілька телефонів без фізичної клавіатури, але в них не було ключової відмінності BlackBerry: її тактильної клавіатури, і тут вони також загубилися на ринку гігантів з виробництва смартфонів.

BlackBerry відмовилися від власного програмного забезпечення, перейшовши на Android. З 2016 року BlackBerry майже не займалися телефонним бізнесом. Компанія змінила формат і досягла певного успіху в програмному забезпеченні для автомобілів і безпеки підприємств.