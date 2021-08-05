Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Іноземцям та особами без громадянства як і раніше під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тестування на COVID-19 (за 72 години до в’їзду), або документ про повну вакцинацію від COVID-19.
За рішенням Уряду, ті, хто в’їжджають до України, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України так і іноземців.
Хто не підпадає під ізоляцію:
- особи, які не досягли 18 років;
- громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;
- члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;
- працівники диппредставництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;
- військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО;
- учасники зовнішнього незалежного оцінювання; здобувачі освіти, які навчаються в Україні, а також батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, і т.д.;
- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;
- особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;
- громадяни України, які мають документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19, включеної ВООЗ до переліку дозволених для використання в екстрених ситуаціях.
В’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу “Вдома” забороняється. Якщо неможливо встановлення такого мобільного додатка, то у в’їзді буде відмовлено.
Самоізоляція передбачена і для тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій та Криму.
Самоізоляція не стосується:
- осіб, які не досягли 18 років;
- працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;
- учасників зовнішнього незалежного оцінювання;
- осіб, які мають намір вступити до закладів освіти;
- здобувачів освіти;
- одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників;
- громадян України, які хочуть вакцинуватися від COVID-19 на території України;
- осіб, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19;
- громадян України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19.
Самоізоляція не застосовується або припиняється в разі одержання негативного тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину кордону. Дана норма не стосується осіб, які прибули з Росії, Індії та перебували на їхній території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.
Для тих, хто прибуває з окупованих територій, самоізоляція не застосовується в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту.
Строк самоізоляції – 10 днів для осіб та розпочинається через 72 години з моменту перетину кордону.
Для тих, хто прибув з Росії та Індії, строк самоізоляції становить 14 днів та розпочинається з моменту перетину державного кордону.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- Раніше прем’єр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.