З 5 серпня, згідно з постановою Кабінету міністрів України, змінюються правила перетину кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що пов’язані з карантином.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Іноземцям та особам без громадянства, за винятком окремих категорій, під час в’їзду в Україну потрібно мати:

поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні;

негативний результат ПЛР або експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців.

Під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають:

особи, які не досягли 18 років;

громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;

члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;

працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”;

учасники зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які мають намір вступити до закладів освіти, здобувачі освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території України, а також батьки, які супроводжують таких осіб;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

громадяни України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19.

Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатку електронного сервісу “Вдома” забороняється.

Окрім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.