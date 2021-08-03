Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Іноземцям та особам без громадянства, за винятком окремих категорій, під час в’їзду в Україну потрібно мати:
- поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні;
- негативний результат ПЛР або експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону;
- або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.
Особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців.
Під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають:
- особи, які не досягли 18 років;
- громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року;
- члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітників міжнародних організацій;
- працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;
- військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”;
- учасники зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які мають намір вступити до закладів освіти, здобувачі освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території України, а також батьки, які супроводжують таких осіб;
- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;
- особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- громадяни України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19.
Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатку електронного сервісу “Вдома” забороняється.
Окрім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- Раніше Шмигаль заявив, що до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.