В Україні з понеділка, 5 жовтня, почав діяти новий поділ на зони карантину в залежності від ситуації із зараженням коронавірусом в регіонах.

Про це повідомляє пресслужба КМУ.

“Червоний” рівень встановлено:

у Тернопільській області – м. Тернопіль та у м. Канів Черкаської області.

у м. Канів Черкаської області обмежено:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше п’яти осіб без врахування дітей віком до 14 років. Користуватися службовим транспортом дозволено за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту та в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 години повідомлено Нацполіцію;

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Виключення: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги,соціального патрулювання;

у. м. Тернополі обмежено:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення (висадка можливо);

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Виключення: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги,соціального патрулювання.

“Помаранчевий” рівень встановлено у:

Вінницькій області – у місті Вінниця;

Волинській області – у містах Луцьк, Володимир-Волинський, Нововолинськ та у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Луцькому, Турійському районах;

Дніпропетровській області – у місті Дніпро.

Донецькій області – у містах Бахмут, Вугледар та у Слов’янському районі ;

Житомирській області – у Житомирському, Коростишівському, Лугинському, Любарському, Овруцькому, Олевському, Чуднівському районах;

Закарпатській області – у місті Ужгород та у Перечинському, Ужгородському районах;

Запорізька область – у містах Мелітополь, Токмак та у Оріхівському, Пологівському районах;

Івано-Франківській області – у містах Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та у Городенківському, Косівському, Рогатинському, Тисменицькому, Тлумацькому районах;

Київській області – у містах Ірпінь, Фастів та у Баришівському, Києво-Святошинському районах;

Луганській області – у Біловодському районі;

Львівській області – у місті Львів та у Золочівському, Перемишлянському, Пустомитівському, Сокальському районах;

Миколаївській області – у місті Миколаїв;

Одеській області – у містах Біляївка, Ізмаїл, Теплодар та в Арцизькому, Березівському, Біляївському, Болградському, Лиманському, Овідіопольському, Тарутинському, Подільському районах;

Полтавській області – у місті Полтава;

Рівненській області – у містах Дубно, Вараш, Острог та у Зарічненському, Здолбунівському, Костопільському, Млинівському, Острозькому, Рівненському районах;

Сумській області – у містах Суми, Лебедин та у Сумському районі;

Тернопільській області – у містах Бережани, Кременець, Чортків та у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах;

Харківській області – у містах Харків, Люботин та у Богодухівському, Великобурлуцькому, Зачепилівському, Первомайському, Харківському районах;

Хмельницькій області – у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та у Волочиському, Деражнянському, Дунаєвському, Красилівському, Летичівському, Теофіпольському, Ярмолинецькому районах;

Черкаській області – у місті Сміла та у Канівському, Смілянському районах;

Чернівецькій області – у містах Чернівці, Новодністровськ та у Вижницькому, Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському, Новоселицькому, Путильському, Сокирянському, Сторожинецькому, Хотинському районах;

Чернігівській області – у місті Ніжин та у Варвинському, Куликівському, Ніжинському, Носівському, Сновському районах.

“Жовтий” рівень встановлено в:

Вінницькій області – у містах Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський, Хмільник та у Бершадському, Вінницькому, Калинівському, Козятинському, Літинському, Немирівському, Теплицькому, Тиврівському, Томашпільському, Тростянецькому, Тульчинському, Чечельницькому районах;

Волинській області – у місті Ковель та у Горохівському, Іванчівському, Камінь-Каширьскому, Ковельскому, Локачинському, Любешівському, Любомльському, Маневицькому, Ратнівському, Рожищенському, Шацькому районах;

Дніпропетровській області – у містах Кривий Ріг, Новомосковськ, Тернівка та у Верхньодніпровському, Дніпровському, П’ятихатському, Солонянському, Царичанському районах;

Донецькій області – у містах Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Торецьк та у Великоновосілківському, Маріївському, Покровському районах;

Житомирській області – у містах Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський та у Баранівському, Бердичівському, Брусильвському, Ємільчинському, Коростенському, Народицькому, Новоград-Волинському, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Хорошівському, Черняхівському районах;

Закарпатській області – у містах Мукачево, Хуст, Чоп та у Берегівському, Великоберезнянському, Виноградівському, Воловецькому, Мукачівському, Рахівському, Свалявському, Тячівському районах;

Запорізькій області – у містах Запоріжжя, Бердянськ та у Веселівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Запорізькому, Мелітопольському, Новомиколаївському, Приазовському, Токмацькому, Якимівському районах;

Івано-Франківській області – у містах Болехів, Коломия, Яремче та у Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському районах;

Київській області – містах Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав, Славутич та у Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Переяслів-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Фастівському, Яготинському районах;

Луганській області – у місті Сєвєродонецьк та у Білокуракинському, Кременівському, Марківському, Міловському, Станично-Луганському, Старобільському районах;

Львівській області – у містах Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець, Червоноград та у Бродівському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Радехівському, Сколівському, Стрийському, Яворівському районах;

Миколаївській області – у місті Вознесенськ та у Березанському, Веселинівському, Вітовському, Кривоозерському, Миколаївському районах;

Одеській області – у містах Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Южне та у Балтському, Білгород-Дністровському, Іванівському, Ізмаїльскому, Кодимському, Любашівському, Окнянському, Роздільнянському, Савранському, Тарутинському, Татарбунарський районах;

Полтавській області – у містах Лубни, Миргород та у Диканському, Лохвицькому, Миргородському, Новсанжарському, Полтавському, Шишацькому районах;

Рівненській області – у місті Рівне та у Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Демидівському, Дубенському, Дубровицькому, Корецькому, Радивилівському, Рокитнівському, Сарненському районах;

Сумській області – у містах Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка та у Білопільському, Буринському, Глухівському, Краснопільському, Лебединському, Недригайлівському, Роменському, Середино-Будському районах;

Харківській області – у містах Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Чугуїв та у Балаклійському, Барвінківському, Близнюківському, Валківському, Вовчанському, Дергачівському, Зміївському, Золочівському, Ізюмському, Кегичивському, Коломацькому, Красноградському, Лозівському, Нововодолазькому, Чугуївському районах;

Херсонській області – у місті Херсон та у Білозерському, Іванівському, Новотроїцькому районах;

Хмельницькій області – у містах Славута, Шепетівка та у Білогірському, Віньковецькому, Городоцькому, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Полонському, Славутському, Старокостянтинівському, Старосинявському, Хмельницькому, Чемеровецькому районах;

Черкаській області – у містах Черкаси, Золотоноша, Умань та у Городищенському, Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Катеринопільскому, Корсунь-Шевченськівському, Лисянському, Маньківському, Монастирищенському, Тальнівському, Христинівському, Черкаському, Чигиринському, Чорнобаївському, Шполянському районах;

Чернігівській області – у містах Чернігів, Прилуки та у Бахмацькому, Бобровицькому, Городнянському, Козелецькому, Коропському, Корюківському, Ніжинському, Ріпкинському, Срібнянському, Чернігівському районах;

місті Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.