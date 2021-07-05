З вівторка, 6 липня, низка українських банків автоматично списуватиме з рахунків українців кошти через борги.

Про це повідомляють #Букви.

Які борги списуватимуть?

Борги з банківських рахунків українців списуватимуть на підставі наказу Міністерства юстиції №1061/5 від 23.03.2021. Він набирав чинності 6 квітня. Проте Мін’юст встановив тримісячний термін для підготовки до набрання чинності цим наказом. Тому система автоматичного списання боргів запрацює завтра, 6 липня.

Зазначимо, що списання коштів з банківських рахунків українців здійснюватиметься на вимогу виконавців.

Списуватимуть:

несплачені штрафи;

штрафи за порушення ПДР;

борги за комунальні платежі,

борги щодо аліментів.

Як запобігти автоматичному списанню боргів?

Для того, щоб банк не списував кошти примусово, клієнт повинен самостійно погасити свої фінансові заборгованості. Це можна зробити у відділені банку, за допомогою терміналу або в онлайн-банкінгу через особистий профіль.

Крім того, боржник може скористатися послугою сервісу “Онлайн будинок юстиції”. Сплатити борг можна в розділі “Послуги/виконавчі провадження”, за допомогою системи “Дія”, через АСВП, якщо у боржника є постанова про відкриття виконавчого провадження, яка містить ідентифікатор доступу і QR-код в лівому верхньому кутку документу.

Як діє система автоматичного списання боргів?

Людині, якій заборгували кошти, повинна звернутися до суду. Якщо суд ухвалює рішення на користь позивача, то боржник має гроші віддати.

Однак він може не виконувати це рішення суду. Тоді у гру вступає Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони працюють над тим, щоб боржник повернув гроші. Саме виконавці домовляються з банками про списання грошей з рахунків боржника.

Судовий виконавець направляє банку вимогу про отримання інформації про стан рахунків боржника. Зокрема, використовуватиметься автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

Своєю чергою банківські установи за допомогою системи автоматизованого арешту коштів (СААК) надаватимуть таку інформацію.

Раніше банки відмовлялися надавати виконавцям інформацію про фінансовий стан клієнтів, пояснюючи це банківською таємницею. Однак 12 лютого Національний банк України вніс зміни до своїх правил. Відтак, банки зобов’язані на вимогу виконавця надати інформацію про реквізити рахунків боржника та суму коштів на них.

Маючи дані про фінансовий стан боржника, виконавець направляє в банк постанову про арешт його коштів. Банк накладе арешт на кошти та за допомогою СААК повідомить про це виконавцю.

У разі наявності коштів на рахунку боржника, виконавець направить в банк платіжну вимогу на примусове списання коштів, а банк виконає цю вимогу. Кошти зарахують на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Потім гроші отримає стягувач.

Які банки списуватимуть борги?

У квітні до системи автоматичного списання під’єдналися 7 українських банків:

“ПриватБанк”;

Monobank;

“Таскомбанк”;

“ОКСІ банк”;

“Банк Восток”;

“Індустріалбанк”;

“ПроКредитБанк”.

Додамо, що інші банківські установи наразі перебувають у тестовому середовищі та на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування. Згодом до системи автоматичного списання боргів під’єднаються усі банки.