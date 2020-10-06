З вівторка, 6 жовтня, в німецькому парламенті ввели обов'язкове носіння захисних масок в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє DW.

Таке правило діятиме, як мінімум, до 17 січня.

Тих, хто порушить розпорядження, будуть штрафувати на суми по кілька тисяч євро.

Тим політикам, які прийдуть на роботу без захисної маски, можуть заборонити вхід в Бундестаг.

Це розпорядження глави німецького парламенту Вольфганга Шойбле.

Носити захисні маски потрібно буде у всіх приміщеннях Бундестагу, як в залі засідань, так в коридорах і ліфтах. Знімати маски можна буде тільки під час виступів за трибуною або при дотриманні соціальної дистанції між особами. Тобто на відстані не менше півтора метра.

Планується ввести обов’язковий масковий режим і в інших приміщеннях Бундестагу.