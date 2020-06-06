З понеділка, 8 червня, у Києві відновлять рух міських електропоїздів.

Про це повідомила пресслужба “у“.

“З 8 червня відновлюється рух міських електропоїздів у напрямках “Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна“ та у зворотньому: “Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потяги курсуватимуть у години “пік”, а також по суботах і неділях.

“Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності“, – додали у пресслужбі.