Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.
5 листопада відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, за результатами засідання комісія вирішила встановити червоний рівень небезпеки на території Волинської області з 8 листопада.
Як повідомив Немчінов, червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень.
Зокрема, забороняється робота: закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Водночас обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Наразі у червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 15 областей.
- Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
- Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.