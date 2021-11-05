З 8 листопада у волинській області впроваджують суворі карантинні обмеження, оскільки за критеріями область досягла показників червоної зони.

Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.

5 листопада відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, за результатами засідання комісія вирішила встановити червоний рівень небезпеки на території Волинської області з 8 листопада.

Як повідомив Немчінов, червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень.

Зокрема, забороняється робота: закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Наразі у червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 15 областей.