З 8 листопада Волинська область у червоній зоні: які обмеження діятимуть?

З 8 листопада у Волинській області впроваджують суворі карантинні обмеження, оскільки за критеріями область досягла показників червоної зони.

Про це за підсумками засідання повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Волинської області”, — зазначив він.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 4 листопада Волинська область відповідає показникам помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою — 99 осіб на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок з киснем — на рівні 67%.

Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки. Станом на 4 листопада в червоній зоні опинилося 15 областей України. 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби. 15 жовтня — в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 20 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки встановили у Сумській області. 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області перейшли до червоної зони. 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки встановили на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей. З 1 листопада Київ також запровадив суворий карантин.

Які обмеження діятимуть?

На території Волинської області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

заборонено роботу закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

заборонено проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволять лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).