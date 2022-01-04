Ізраїльський уряд прийняв рішення відкрити кордони для іноземців зі 199 країн із середнім рівнем ризику епідемії. Основна умова для в’їзду - наявність COVID-сертифікату або підтвердження одужання від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Ізраїль прийматиме іноземців з країн середнього ризику (“помаранчевого” списку). Таким чином уряд частково скасовує заборону, введену наприкінці листопада через поширення штаму Omicron.

Як пише інформагентство, ці зміни є свідченням того, що уряд прем’єр-міністра Нафталі Беннета стурбований тим, що масовий карантин може паралізувати економіку. Обмеження на подорожі негативно вплинули на туристичну галузь Ізраїлю взимку.

У міністерстві охорони здоров’я країни заявили, що з 9 січня іноземні мандрівники зі 199 “помаранчевих” (Orange) країн будуть прийматися, якщо вони мають підтвердження, що вакциновані або одужали від COVID-19.

У список помаранчевих країн серед інших країн увійшли Австралія, Італія та Ірландія. Україна також потрапила до “помаранчевого” рівня ризику.

Міністерство також рекомендувало, щоб такі країни, як ПАР, Нігерія, Іспанія, Португалія, Франція та Канада, які поки перебувають у “червоному” списку, теж зарахували до “помаранчевого” списку.

Загалом до “червоного” списку занесено 16 країн, серед яких – США, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Танзанія, Мексика, Швейцарія і Туреччина.

Туристи з цих країн для в’їзду потребують попереднього спеціального дозволу.