Про це повідомляє видання The New York Times.

Інцидент стався в четвер, 19 листопада.

Джуліані давав прес-конференцію з приводу президентських виборів у США і нібито “фальсифікацій” під час виборчого процесу.

Виступаючи в штабі Національного комітету Республіканської партії у Вашингтоні, Джуліані говорив все більш емоційно, продовжуючи висувати звинувачення в “шахрайстві” на виборах.

Через деякий час він спітнів, і по його скронях і щоках потекли цівки фарби темного кольору.

Як зазначає The New York Times, у Мережі відразу ж були висунуті припущення, що це могла бути фарба для волосся.

Водночас кілька манхеттенських перукарів заявили в коментарі виданню, що це могла бути і не вона.

“Фарба для волосся не стікає так, якщо тільки її не нанесли незадовго до цього”, – зазначив Девід Холдоров, котрий працює в перукарні Men’s Lounge Barbershop and Spa у Верхньому Іст-Сайді.

Він пояснив, що фарба для волосся зазвичай змішується з перекисом під час процесу фарбування, і як тільки розчин окислюється, фарба залишається на волоссі. За словами фахівця, ніхто не залишить розчин у сирому вигляді, оскільки він подразнює шкіру голови і може обпалити волосся, викликати його випадіння.

Мірко Вергані, креативний директор салону Drawing Room, розташованого в центрі Манхеттена, висловив думку, що конфуз із Джуліані, найімовірніше, міг статися через використання туші або ретушування бакенбардів, щоб вони збігалися за кольором з волоссям на решті частини голови.

За словами Вергані, всім, хто хоче уникнути подібного конфузу, слід уникати спекотної погоди і дочекатися повного висихання фарби.

“Я впевнений, що вони нанесли (на голову Джуліані, – ред.) жуже багато продукту, тому і з’явилися цівки”, – повідомив виданню Вергані.

Але є і ті, хто вважає, що конфуз спровокувала саме фарба для волосся. Про це, зокрема, заявив Джін Сарчінелло – стиліст і колорист перукарні Takamichi Hair.

“Якщо її не промити належним чином, ось що станеться. Не знаючи точно, що у нього на волоссі, це безперечно пов’язано з кольором волосся”, -т повідомив він виданню, додавши, що барвник можна розпорошити.

Сам Джуліані не відповів на запит видання щодо коментаря.

Rudy’s hair dye fiasco up there with Nixon sweating pic.twitter.com/FANQH4XtZ3

— Helen Kennedy (@HelenKennedy) November 19, 2020