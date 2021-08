Про це повідомляє BBC.

Фартінг відмовлявся залишати Афганістан без чотирилапих улюбленців, за якими доглядав у своїй благодійній організації. Чоловік вів переговори із владою Великої Британії, збирав кошти у соцмережах й все ж зумів домовитися про евакуацію тварин.

28 серпня Фартінг покинув Афганістан зі своїми тваринами, але без персоналу благодійної організації.

Ветеринар Іен Макгілл перебував на борту літака разом з Фартінгом й тваринами. Чоловік розповів, що засновник притулку “дуже хвилюється за своїх співробітників і за всіх інших людей, які страждають в Афганістані”. Тварин після приземлення в аеропорту Хітроу відправили в карантинні притулки.

Фартінг також прокоментував евакуацію. У своєму Twitter чоловік розповів, що зараз відчуває “змішані емоції”.

“Все було страшенно приголомшливо. Я став свідком того, як (аеропорт, – ред.) Хітроу проявляє співчуття до афганських біженців”, – написав він.

Arrived Heathrow with partial success of #OpArk Mixed emotions & true deep feeling of sadness for Afghan today. Heathrow Ops centre, Border Force, HARC & Air Pets were all bloody amazing. Witnessed 1st hand the compassion Heathrow is showing Afghan refugees. 🙏🏼❤️ #AboveAndBeyond

Пол Фартінг заснував притулок для тварин Nowzad у Кабулі ще у 2007 році. Перед цим він на фронті врятував собаку.

Впродовж понад 14 років організація опікувалась місцевими безпритульними тваринами.

На момент захоплення Кабула талібами в притулку налічувалося 60 котів та 140 собак. Ними опікувалося 68 співробітників.

Британцю та персоналу Nowzad відразу запропонували вилетіти з країни. Однак чоловік твердо вирішив, що полетить лише з тваринами.

Організувати таку евакуацію було складно, адже для перевезення тварин потрібен був окремий літак.

Тоді Фартінг вирішив рятувати своїх чотирилапих друзів усіма способами, зокрема й за допомогою соціальних мереж. Саме тому чоловік оголосив операцію “Ковчег” (#OperationArk) зі збору коштів та пошуків можливостей для евакуації тварин.

Завдяки цьому вдалося зібрати необхідні кошти для оренди літака. Однак виникли інші проблеми. Фартінга, тварин та співробітників організації мав забрати приватний вантажний літак.

МЗС Великої Британії погодило виліт лайнера, але згодом скасувало це рішення через проблеми з безпекою.

Пізніше планувалося, що тварин, персонал притулку та Фартінга евакуюють на борту літака із сусідньої країни. Проте він не міг приземлитися, поки Фартінга не пропустили до аеропорту.

У своєму Twitter чоловік повідомив, що 10 годин чекав допуску в аеропорт. Він навіть звернувся з проханням допомогти до речників “Талібану”.

We have been here for 10 hours after being assured that we would have safe passage. Truly would like to go home now. 🙏🏼 Let’s prove the IEA are taking a different path.

— Pen Farthing (@PenFarthing) August 26, 2021