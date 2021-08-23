У понеділок, 23 серпня, з Кабула (Афганістан), захопленого радикальним ісламістським рухом "Талібан", вирушив ще один український евакуаційний літак.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту “Кримської платформи” в Києві.

За словами очільника МЗС, на борту літака перебувають не менше 100 людей.

“Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На його борту – близько 100 громадян. І ми разом з тими афганцями, які стикаються із загрозою”, – наголосив він.

Інші деталі поки невідомі.

ОНОВЛЕНО:

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що з Афганістану вилетів третій український літак, який “евакуював 103 людини”. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей.

“Борт уже в безпеці й на шляху додому”, – зазначив Зеленський.

Такі ж подробиці оприлюднив і Дмитро Кулеба.

Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.