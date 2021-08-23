Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту “Кримської платформи” в Києві.
За словами очільника МЗС, на борту літака перебувають не менше 100 людей.
“Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабула. На його борту – близько 100 громадян. І ми разом з тими афганцями, які стикаються із загрозою”, – наголосив він.
Інші деталі поки невідомі.
ОНОВЛЕНО:
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що з Афганістану вилетів третій український літак, який “евакуював 103 людини”. Серед них – 79 громадян України та членів їхніх сімей.
“Борт уже в безпеці й на шляху додому”, – зазначив Зеленський.
Такі ж подробиці оприлюднив і Дмитро Кулеба.
Як відомо, Україна спочатку евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.
Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.
22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.