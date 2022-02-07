Про це повідомляє Big Kyiv.
Про знімання реклами парфумів “Hugo Boss” у Києві розповіли в українській компанії “Family Production”, яка, власне, і займається виробництвом відео. Режисером рекламного ролика став Марко Престіні.
У “Family Production” поділились, що задля знімання реклами їм довелось відтворити поверхню планети Марс та збудувати нічний клуб у формі ротонди (кругла чи напівкругла споруда, яка зазвичай увінчана куполом).
“З режисером Марко Престіні подивились фільм Дені Вільнева “Той, що біжить по лезу 2049″, щоб знову надихнутись футуристичною естетикою. Словом, нам видалась класна подорож”, – зазначили у “Family Production”.
- Нагадаємо, що у 2019 році німецька компанія “Hugo Boss” вже знімала різдвяну рекламу в Києві.
- Відомо також, що з 8 січня 2022 року в Україні набули чинності зміни до Закону “Про рекламу”, які забороняють дискримінацію за ознакою статі. За порушення передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат.
- Додамо, що норвезький державний поштовий оператор Posten Norge зняв різдвяну рекламу про кохання між дорослим чоловіком та Санта Клаусом.