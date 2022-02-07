Німецький бренд "BOSS" вирішив зняти нову рекламу своїх парфумів у Києві. Участь у зніманнях в українській столиці прийняли австралійський актор Джейкоб Елорді - зірка серіалу "Ейфорія" та американська актриса Лора Геррієр, відома за участю у фільмі "Людина-павук: Повернення додому".

Про це повідомляє Big Kyiv.

Про знімання реклами парфумів “Hugo Boss” у Києві розповіли в українській компанії “Family Production”, яка, власне, і займається виробництвом відео. Режисером рекламного ролика став Марко Престіні.

У “Family Production” поділились, що задля знімання реклами їм довелось відтворити поверхню планети Марс та збудувати нічний клуб у формі ротонди (кругла чи напівкругла споруда, яка зазвичай увінчана куполом).