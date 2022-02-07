Про це повідомляє Big Kyiv.

Про знімання реклами парфумів “Hugo Boss” у Києві розповіли в українській компанії “Family Production”, яка, власне, і займається виробництвом відео. Режисером рекламного ролика став Марко Престіні.

У “Family Production” поділились, що задля знімання реклами їм довелось відтворити поверхню планети Марс та збудувати нічний клуб у формі ротонди (кругла чи напівкругла споруда, яка зазвичай увінчана куполом).

“З режисером Марко Престіні подивились фільм Дені Вільнева “Той, що біжить по лезу 2049″, щоб знову надихнутись футуристичною естетикою. Словом, нам видалась класна подорож”, – зазначили у “Family Production”.