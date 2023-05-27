Поліціянти евакуювали з Авдіївки жителів дев’ятиповерхівки, куди 23 травня 2023 року влучили дві ворожі ракети. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Йдеться про літню жінка та її 93-річного родича.

Джерело: Національна поліція.

Загалом у будинку залишалося 9 мешканців, які жили серед руїн разом із похованими під уламками сусідами. Під час влучання у будинку обвалився під’їзд, а інші зазнали були сильно пошкоджені.

Тіла загиблих досі знаходяться під завалами. За словами поліціянтів, через обстріли їх неможливо дістати. Частину тіла однієї з постраждалих сусіди закопали надворі.

Також тіло ще однієї загиблої жінки близько місяця знаходиться під завалами у сусідній п’ятиповерхівці.

Серед евакуйованих мешканців будинку — чоловік з інвалідністю.

Житловий сектор постраждалих цивільних розташований за 400 метрів від лінії фронту, тому майже знищений російськими військами.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.