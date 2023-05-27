Джерело: Національна поліція.
Загалом у будинку залишалося 9 мешканців, які жили серед руїн разом із похованими під уламками сусідами. Під час влучання у будинку обвалився під’їзд, а інші зазнали були сильно пошкоджені.
Тіла загиблих досі знаходяться під завалами. За словами поліціянтів, через обстріли їх неможливо дістати. Частину тіла однієї з постраждалих сусіди закопали надворі.
Також тіло ще однієї загиблої жінки близько місяця знаходиться під завалами у сусідній п’ятиповерхівці.
Серед евакуйованих мешканців будинку — чоловік з інвалідністю.
Житловий сектор постраждалих цивільних розташований за 400 метрів від лінії фронту, тому майже знищений російськими військами.
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