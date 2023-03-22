Про це повідомив керівник МВА у коментарі CNN.
“Евакуація цивільного населення триває, але виїзд із міста – це “дорога смерті”, ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть миттєво відкрити вогонь”, – сказав Барабаш.
За останні три тижні з міста вдалося виїхати 180 громадянам. За оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишилося близько 2 тисяч осіб, зокрема шестеро дітей.
“Одну дитину евакуювали у вівторок, а влада планує евакуювати ще одну в середу”, – розповів Барабаш.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російські окупаційні війська посилили атаки навколо Авдіївки, ймовірно, захопивши деякі населені пункти. На думку експертів, таким чином росіяни намагаються оточити місто.
- У Силах оборони заявили, що російські військові намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Ймовірно, найближчим часом ситуація там може стати такою ж, як у Бахмуті.