З Авдіївки Донецької області евакуюють місцевих жителів. За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з міста називають "дорогою смерті".

Про це повідомив керівник МВА у коментарі CNN.

“Евакуація цивільного населення триває, але виїзд із міста – це “дорога смерті”, ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть миттєво відкрити вогонь”, – сказав Барабаш.

За останні три тижні з міста вдалося виїхати 180 громадянам. За оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишилося близько 2 тисяч осіб, зокрема шестеро дітей.

“Одну дитину евакуювали у вівторок, а влада планує евакуювати ще одну в середу”, – розповів Барабаш.