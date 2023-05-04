З Авдіївки «всіх неможливо і нереально евакуювати» — глава МВА

Віталій Барабаш, глава Авдіївської міської військової адміністрації, вважає, що неможливо евакуювати все цивільне населення з міста, де постійно тривають обстріли.

Про це глава МВА повідомив “Громадському“.

За його словами, у місті перебувають 1 778 людей, серед них одна дитина. Місцева влада шукає батьків неповнолітнього, які переховуються.

Евакуація з Авдіївки відбувається щодня, проте охочих немає.

“Щодо заяви пресофіцера “Таврії”, він, мабуть, не розібрався. Всіх неможливо і нереально евакуювати, навіть із законної точки зору. Тобто немає можливості всіх евакуювати. Жодного законного механізму такого немає. Родини з дітьми — так, без проблем. Є і постанова Кабміну…” — зазначив він.

За 3 травня вдалося вивезти дві людини, а до цього кілька днів нікого не евакуювати. Місто під щільними обстрілами перебуває вже рік. На сьогодні вдень взагалі не буває тиші, “але люди все одно не поспішають їхати”.

Раніше голова об’єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький заявив, що протягом найближчого часу з Авдіївки спробують евакуювати все цивільне населення. Нині російські військові вдаються до так званих “м’ясних штурмів”, відправляючись на штурм без вогневої підтримки важкої техніки.