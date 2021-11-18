У гонконзькій авіакомпанії Cathay Pacific повідомили про звільнення трьох пілотів, які порушили внутрішні правила та заразилися коронавірусом COVID-19 внаслідок польоту до Франкфурта (Німеччина).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Внутрішнє розслідування показало, що пілоти “були причетні до серйозного порушення” процедур щодо обмежень через пандемію коронавірусу під час міжнародних стикувань.

Окрім пілотів, решту працівників авіакомпанії, коли вони повернулися до Гонконгу, скерували на урядовий карантин.

“На жаль, після розслідування таких випадків результати свідчать про серйозні порушення вимог під час стикування екіпажу за кордоном… Порушники більше не працюють в Cathay Pacific”, – сказано у внутрішній заяві компанії.

Що саме за “серйозні порушення” – невідомо.

У авіакомпанії лише пояснили, що триває перевірка протоколів компанії після інциденту.