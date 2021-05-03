Двоє YouTube-блогерів будуть депортовані з індонезійського курортного острова Балі через їхній пранк - вони зайшли до продуктового магазину з намальованими на обличчі хірургічними масками.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Джош Палер Лін і Лея “Ліша” Се зняли відео, в якому Лін малює фальшиву маску на обличчі Се перед тим, як увійти в продуктовий магазин.

22 квітня Лін опублікував ролик в YouTube – відео відразу ж стало вірусним.

Згодом Джош Палер Лін видалив відео зі свого каналу, проте його вже поширили у соцмережах.

24 квітня Лін опублікував відео в Instagram, де він і Се сидять по обидва боки від свого адвоката і приносять вибачення англійською.

“Я знімав це відео, щоб розважати людей, тому що я створюю контент, і моя робота – розважати людей. Ми хотіли б закликати всіх в Індонезії та на Балі завжди носити маски для нашої власної безпеки і здоров’я”, – сказав Лін.

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В Індонезії діють суворі правила щодо носіння масок у громадських місцях. Перше порушення загрожує штрафом у розмірі 1 мільйона рупій (близько 70 доларів США), а іноземці можуть бути депортовані після повторного порушення.

Хоча це перше порушення як для Лін, так і для Се, але опубліковане відео настільки розлютило владу Балі, що вони вирішили депортувати блогерів.

За даними поліції, Джош Палер Лін родом із Тайваню, хоча проживає у США, а Леї Се ㅡ громадянка Росії.