Брокерські фірми з Казахстану з березня минулого року викупили дешевого боргу РФ на $700 мільйонів. Всього вони провели транзакцій на 1,4 млрд доларів, і переважно робили їх від імені клієнтів-резидентів Казахстану і Росії.

Про це повідомило Bloomberg.

Казахські брокерські компанії проводили операції за кошти клієнтів. У майже половині випадків вони надавали послуги клієнтам з Казахстану та РФ. Зокрема частка казахстанських клієнтів становить 48,7% покупок (680 млн дол), а частка росіян — 41,4% (580 млн дол).

Серед покупців також були резиденти Об’єднаних Арабських Еміратів і Словаччини.

Крім того, Центральний депозитарій Казахстану фіксував стократне збільшення обсягу зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, які було випущено Міністерством фінансів Росії. Такий крок може свідчити про наявність “обхідного шляху” для інвесторів, наданого Казахстаном. Річ у тім, що санкції залишили багатьох іноземців не в змозі позбутися боргу РФ.

Казахстанський регулятор зазначив, що шість брокерських компаній були залучені в торгівлю російським боргом. Вони використовували як власні гроші, так і кошти клієнтів.

Також регулятор попереджав, що інвестування в облігації ОФЗ має підвищені ризики через “високий рівень волатильності на ринках цінних паперів, низьку ліквідність, а також загрозу введення вторинних санкцій, пов’язаних з геополітичною ситуацією”.