Реформа державного концерну “Укроборонпром”, що передбачає перетворення в акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”, залишається заблокованою. З проєкту постанови Кабміну № 441 від 21 березня 2023 року перед її затвердженням зникли основні пункти, які дозволяли зареєструвати нову оборонну компанію.

Джерело: аналітичний центр StateWatch

Наприкінці 2021 року уряд прийняв рішення щодо перетворення “Укроборонпрому” в АТ та реорганізацію 43 стратегічних підприємств-учасників компанії у господарські товариства.

Корпоративна реформа управління державними виробниками зброї має мінімізувати політичний вплив на оборонну промисловість та створити механізми їхньої підзвітності про досягнуті результати перед суспільством.

Водночас станом на середину червня в держреєстрі відсутня інформація про утворення АТ “Українська оборонна промисловість”.

Фахівці зауважили, що процес наразі заблокований через вилучені два пункти з постанови, які регулювали процес реєстрації нової компанії.

Зокрема, з проєкту постанови зникли пункти:

Пункт № 7.Покласти тимчасово, до обрання (призначення) в установленому порядку генерального директора, виконання обов’язків генерального директора Товариства на Гусєва Юрія Веніаміновича. Укласти з Гусєвим Ю.В. контракт та уповноважити державного секретаря Міністерства економіки України на його підписання. Пункт № 8. Виконувачу обов’язків генерального директора Товариства Гусєву Ю.В.:

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацією припинення Концерну та державною реєстрацією Товариства;

здійснити в установленому порядку заходи щодо реєстрації випуску акцій Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

“Загалом процес формування прозорої системи управління державної оборонної галузі затягнувся на один календарний рік. Адже вперше проєкт постанови був поданий до Кабміну в червні 2022 року”, – наголосили в аналітичному центрі.

Нині в уряді шукають рішення, хто саме і на основі якого нормативно-правового акту має провести реєстрацію нової оборонної компанії.

Зауважимо, 21 березня 2023 року уряд розпочав перетворення державного концерну “Укроборонпром” в акціонерне товариство “Українська оборонна промисловість”. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів України.