У Білому домі прийняли рішення усунути від роботи всіх молодих фахівців, які зізналися в тому, що пробували легкі наркотики. Зокрема - марихуану, хоча вона легалізована в штаті.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З приходом до влади Джо Байдена, в Білому домі спростили правила найму молодих фахівців з наданням доступу до державної таємниці. Це стосувалося і тих, хто приїхали з штатів, де легалізована марихуана.

На сьогоднішній день в 14 американських штатах легалізовано вживання легких наркотиків “в рекреаційних цілях”. Те ж саме стосується округу Колумбія, де розташовано Білий дім. Але на федеральному рівні це заборонено.

Але при кадрової перевірці, всіх співробітників Білого дому, які зізналися, що вживали легкі наркотики, в том числі марихуану, або тут же звільнили, або перевели на віддалену роботу без допуску до держтаємниці.

Точно відомо про звільнено п’ять співробітників. Ще десятки співробітників працюють віддалено, триває “перевірка їх придатності”.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що Білий дім “працює зі службою безпеки над оновленням політики, щоб гарантувати, що вживання марихуани в минулому не позбавить співробітників права працювати в Білому домі автоматично”.