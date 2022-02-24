Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував інформацію про те, що з території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.

Водночас відомо, що російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Наразі триває бій. У пресслужбі Операції об’єднаних сил повідомляють про напружену ситуацію.

Також окупанти намагаються взяти під контроль місто, однак українські військові дають гідну відсіч загарбникам.

У відповідь ударів ворогу завдають українські протитанкові підрозділи. Під час боїв уже знищили два російські танки та один БТР.