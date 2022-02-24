Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.
Водночас відомо, що російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська. Наразі триває бій. У пресслужбі Операції об’єднаних сил повідомляють про напружену ситуацію.
Також окупанти намагаються взяти під контроль місто, однак українські військові дають гідну відсіч загарбникам.
У відповідь ударів ворогу завдають українські протитанкові підрозділи. Під час боїв уже знищили два російські танки та один БТР.
- Нещодавно військові Збройних сил України взяли у полон ще кількох російських окупантів.
- Станом на 15.00 Збройні Сили України ведуть бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.
- Нагадаємо, на території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.
- Станом на 13:00 24 лютого збройні сили держави-агресора Російської Федерації нанесли більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.