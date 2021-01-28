Партія "Європейська солідарність" домоглася виділення з бюджету Києва додаткових 140 мільйонів гривень для закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Про це під час брифінгу в офісі партії “Європейська солідарність” повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами, центральна влада демонструє абсолютно провальну політику з протидії поширенню коронавірус, тому вже з перших днів роботи нового складу Київської міської ради “Європейська Солідарність” взялася вирішувати питання, які турбують кожного киянина.

“З перших днів роботи Київради 9-го скликання, у грудні 2020 року, ми провели аудит і змогли віднайти 422 мільйони гривень та спрямувати їх на забезпечення лікарень, які лікують хворих на ковід-19, необхідними медикаментами. Це дозволило їм спокійно працювати в період між бюджетними роками і мати все необхідне для надання якісної медичної допомоги”, – говорить Марина Порошенко.

Вона також нагадала, що команда “Європейської Солідарності” внесла пропозицію про додаткове фінансування з київського бюджету лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих коронавірус.

“І завдяки таким ініціативам було знайдено додатково 1,6 мільярда гривень до бюджету 2021 року. Завдяки цьому вже з січня київські лікарі будуть отримувати додатково по 5 тисяч гривень до своєї заробітної плати, медичні сестри – 4 тисячі гривень, і молодший медичний персонал – 2 тисячі гривень” , – говорить вона.

Порошенко зазначила, що тимчасово створена більшість в Київраді прийняла бюджет міста на 2021, не враховуючи жодної поправки від “Європейської Солідарності”.

Також вона звернулася до представників органів місцевого самоврядування із закликом за прикладом Києва вжити заходів для забезпечення вакцинації в своїх адміністративних одиницях.

“Я закликаю й інші місцеві ради, керівництво регіонів та обласних центрів також не чекати від центральної влади, коли вони почнуть дійсно професійну якісну, послідовну боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. А допомагати своєму населенню на місцевому рівні, тому що найцінніше, що ми маємо в Україні – це наші громадяни, і ми маємо захищати їх, берегти їхнє здоров’я і життя”, – резюмувала Порошенко.