Про це під час брифінгу в офісі партії “Європейська солідарність” повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.
За її словами, центральна влада демонструє абсолютно провальну політику з протидії поширенню коронавірус, тому вже з перших днів роботи нового складу Київської міської ради “Європейська Солідарність” взялася вирішувати питання, які турбують кожного киянина.
“З перших днів роботи Київради 9-го скликання, у грудні 2020 року, ми провели аудит і змогли віднайти 422 мільйони гривень та спрямувати їх на забезпечення лікарень, які лікують хворих на ковід-19, необхідними медикаментами. Це дозволило їм спокійно працювати в період між бюджетними роками і мати все необхідне для надання якісної медичної допомоги”, – говорить Марина Порошенко.
Вона також нагадала, що команда “Європейської Солідарності” внесла пропозицію про додаткове фінансування з київського бюджету лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих коронавірус.
“І завдяки таким ініціативам було знайдено додатково 1,6 мільярда гривень до бюджету 2021 року. Завдяки цьому вже з січня київські лікарі будуть отримувати додатково по 5 тисяч гривень до своєї заробітної плати, медичні сестри – 4 тисячі гривень, і молодший медичний персонал – 2 тисячі гривень” , – говорить вона.
Порошенко зазначила, що тимчасово створена більшість в Київраді прийняла бюджет міста на 2021, не враховуючи жодної поправки від “Європейської Солідарності”.
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Також вона звернулася до представників органів місцевого самоврядування із закликом за прикладом Києва вжити заходів для забезпечення вакцинації в своїх адміністративних одиницях.
“Я закликаю й інші місцеві ради, керівництво регіонів та обласних центрів також не чекати від центральної влади, коли вони почнуть дійсно професійну якісну, послідовну боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні. А допомагати своєму населенню на місцевому рівні, тому що найцінніше, що ми маємо в Україні – це наші громадяни, і ми маємо захищати їх, берегти їхнє здоров’я і життя”, – резюмувала Порошенко.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
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- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Наразі в Україні сформовано понад 500 мобільних бригад, які через тиждень почнуть навчання, щоб у середині лютого робити щеплення проти коронавірусу COVID-19.