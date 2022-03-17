Сергій Тарута повідомив, що у Маріуполі продовжують розбирати завали драмтеатру, на який вчора російські окупанти скинули бомбу. Відомо, що люди, які були у тамтешньому бомбосховищі, вижили і зараз їм допомагають вибратись з-під завалів. Наразі вдалось визволити понад сотню людей.

Про це Сергій Тарута повідомив у коментарі 24 каналу.

Тарута повідомив, що рятувальники розблокували один із виходів бомбосховища.

За його словами, рятувальникам змогли ненадовго вийти на зв’язок та повідомити, що наразі через розблокований вихід вдалось вивести близько 130 людей.

Проте інформації щодо стану людей немає, адже, як відомо, у Маріуполі проблеми з мобільним зв’язком.

Також за словами Тарути, жителі Маріуполя ховались не тільки у бомбосховищі театру, а й на першому та другому поверхах будівлі. Яка доля цих людей поки невідомо.