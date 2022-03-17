Про це Сергій Тарута повідомив у коментарі 24 каналу.
Тарута повідомив, що рятувальники розблокували один із виходів бомбосховища.
За його словами, рятувальникам змогли ненадовго вийти на зв’язок та повідомити, що наразі через розблокований вихід вдалось вивести близько 130 людей.
Проте інформації щодо стану людей немає, адже, як відомо, у Маріуполі проблеми з мобільним зв’язком.
Також за словами Тарути, жителі Маріуполя ховались не тільки у бомбосховищі театру, а й на першому та другому поверхах будівлі. Яка доля цих людей поки невідомо.
- Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.
- Вже 17 березня стало відомо, що бомбосховище Драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар з боку російських загарбників. Люди виходять звідти живими.
- Декілька поряд рятувальників можуть врятувати життя людині в умовах обвалу будівлі після обстрілу ворожою артилерією чи бомбардування.