Із "червоної" зони карантину скоро можуть бути виведені ще три області України. Відтак, ця зона скоротиться вдвічі.

Про це доповів сьогодні на нараді у президента прем’єр Денис Шмигаль.

Голова уряду розповів про ситуацію із захворюваністю на коронавірус COVID-19 в Україні та зазначив, що “загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль”.

Шмигаль зазначив, що наразі шість областей залишаються у “червоній” зоні: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Проте уже скоро з неї можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них “усі показники відповідають встановленим критеріям”. Відповідне рішення повинна ухвалити на засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Шмигаль уточнив, що після цього “червоний” рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях: Сумській, Полтавській та Запорізькій.

Очільник уряду також поінформував, що всього для хворих на COVID-19 в Україні виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.