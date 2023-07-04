Початок нової справи може викликати страх. Проте варто лише підготуватися й наважитися на дії, як все стає в рази простіше. Саме так відбувається і з вивченням англійської. Якщо ви плануєте вчити мову “з нуля” або хочете відновити заняття після паузи, варто зробити кілька кроків, щоб забезпечити собі вдалий старт та уникнути тривоги.

1. Перевірте свої знання

Для початку вкрай важливо визначити поточний рівень володіння англійською мовою. Наприклад, на сайті Grade Education Centre можна пройти безплатний тест. Він передбачає запитання із вибором однієї правильної відповіді або речення, в яких необхідно вжити коректну форму слова. Результат за цю частину видно відразу, проте він є лише попереднім. Для точного визначення рівня потрібно перевірити письмо й усне мовлення.

Комплексний підхід краще демонструє точку “А”, що своєю чергою допомагає підібрати максимально оптимальну програму. Нехтувати цим етапом не можна, адже необхідно навчатися у групі свого рівня. Так ви заповните всі прогалини у знаннях та гармонійно розвиватимете кожну навичку з поступовим ускладненням матеріалу.

В іншому випадку ви або не відчуватимете прогресу, або перебуватимете у стані фрустрації через непосильне навантаження.

2. Відвідайте пробний урок

Залежно від поточного рівня знань, у Grade Education Centre студенту пропонують відвідати безплатний пробний урок у групі, де вже розпочалися заняття і є вільні місця. Це дає можливість ознайомитися з програмою та способом подачі матеріалу. Після заняття менеджер дізнається про враження студента, а викладач дає свій зворотний зв’язок про його навички. Після узгодження всіх деталей, студент може розпочати повноцінне навчання.

3. Поставте собі мету

Вивчення нової інформації потребує регулярності. Тож перед тим, як записатися на онлайн-курс англійської мови переконайтеся, що у вас є чітка мета, яка сприятиме збереженню мотивації. Подумайте, чому ви хочете вивчати англійську та яких цілей сподіваєтеся досягти. Це допоможе залишатися зосередженим і продовжувати навчання попри можливі труднощі.

Також буде краще, якщо ви створите реалістичний графік, що дозволить вам займатися на постійній основі. Оскільки має бути вдосталь часу на групові заняття, виконання домашніх завдань та самостійну практику мови!

Вивчення англійської мови — довга подорож, що займе не один місяць. Тож зберігайте терпіння, сконцентруйтеся на власному темпі та відзначайте свої досягнення.