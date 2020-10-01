За гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом не купили жодного апарату для штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це в ефірі “Українського радіо” повідомив керівник Рахункової палати Валерій Пацкан.

Він пояснив, що гроші з COVID-фонду пішли на будівництво доріг, амбулаторій, на соціальні виплати населенню, а також – на доплати медикам і правоохоронцям.

В цілому, з COVID-фонду витратили 25 мільярдів гривень.

З них 12,6 мільярдів гривень витратили на будівництво доріг і амбулаторій. 9,2 мільярда гривень пішло на виплати з безробіття, часткового безробіття, на страхові виплати, доплати медикам і так далі. Ще 2,8 мільярда гривень витратили на доплати працівникам МОЗ, МВС та виконавчої служби.

На придбання медичного обладнання та засобів індивідуального захисту витратили всього 289 мільйонів гривень з фонду.

Що стосується покупки апаратів ШВЛ, то на це гроші брали з інших джерел.

“ШВЛи купували іншим способом, не з ковідного фонду. Купували меценати, державні органи, в тому числі МВС, для себе купувало. З ковідного фонду ШВЛи не купували”, – заявив Пацкан.

У той же час, в країні є зараз проблема із закупівлею апаратів ШВЛ.

“Зараз відбуваються тендери на загальну суму 1,5 млрд грн. Два тендери – на 630 млн грн на закупівлю 20 стаціонарних агіографічних рентгенівських цифрових систем і 6 тендерів на 913 млн грн – на закупівлю 60 комп’ютерних томографів для опорних лікарень.

Самі ШВЛ ми повинні були закупити, оголошено було тендер на закупівлю 100 апаратів, строк поставки був до 30 жовтня. Перший тендер оголошено 16 липня, провели аукціон – мали до 15 вересня закупити 50 апаратів. На нього вийшли 6 учасників”, – сказав він.

Але, за результатами тендерів, тільки двоє учасників змогли запропонувати ті товари, які відповідали конкретним встановленим вимогам. У деяких із заявлених учасників були історії з невиконанням попередніх договорів.

Нагадаємо, 8 вересня партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою до уряду припинити використання не за призначенням коштів Фонду боротьби з COVID-19 й провести розслідування.

Раніше аналогічну вимогу висував лідер партії Петро Порошенко.