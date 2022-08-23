Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного прапора. #Букви зібрали як політики вітали з цим святом українців.

Про це інформують #Букви.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає чужих кольорів і буде боротися за синьо-жовтий стяг “за землі й на небі”.

“Синьо-жовтий стяг знову замайорить там, де його дім, там, де він має бути по праву, у всіх тимчасово окупованих містах та селах України. В окупованих тимчасово – замайорить назавжди”, – заявив у своєму зверненні президент України.

Зеленський пообіцяв, що український прапор буде у Мелітополі, Херсоні, на Азовському проспекті у Бердянську та на Зеленій алеї у Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку, на Саур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, в Олешківських пісках, у Сєвєродонецьку.

“Наш прапор майорітиме над усією Україною”, – наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив, що синьо-жовтий стяг – наш оберіг, символ і колір нашої свободи та незалежності.

“Саме з ним в руках та з Україною в серці наші воїни б’ються за нашу землю. Навіть на тимчасово окупованій землі він є символом того, що українців не роз’єднати”, – написав Порошенко.

Очільниця партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко нагадала, що сьогодні також відмічають День Харкова:

Тимошенко написала, що нині синій і жовтий кольори стяга – це кольори честі, мужності, свободи, символ боротьби людей за власну гідність.

“За ці пів року наш рідний прапор багато подорожував світом. Його бачили на Мангеттені у Нью-Йорку, на Єлісейських полях у Парижі, на вулицях Токіо і Лондона… Він був у всіх парламентах світу, оперних театрах, музеях і меріях. У нього загорталися всесвітньо відомі актори, спортсмени і письменники… Наш прапор став модним… І для всього світу це тепер – знак опору, незламності, героїзму. Ми бажаємо нашому прапору і далі подорожувати. Хай разом із ЗСУ повертається на звільнені від ворога українські землі. Хай несе волю та свободу Україні!”, – побажала Тимошенко.

Нардепка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла лаконічно привітала зі святом, не забувши згадати про президента України.

Очільниця партії “Голос” Кіра Рудик написала, що наш прапор майорітиме всюди, де “воля і свобода залишаються найвищою цінністю”.

Нардеп від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко згадав, як вісім років тому встановив український стяг на горі Ай-Петрі в уже на той час окупованому Криму. Він пообіцяв, що український стяг повернеться до Ялти, Севастополя, Криму, Донецьку та Луганську.

“І ми переможемо”, – наголосив Гончаренко.

Нардеп від партії “Слуга народу” Микола Тищенко привітав читачів своїм фото у вишиванці поруч з прапором.

“Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському народу!”, – написав він.

Радник ОП Олексій Арестович на честь свята пожартував: